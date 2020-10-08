Kütahya'da kayıp kişi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Akpınar köyünde yaşayan Fahri Karabulut (56), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ormana gitti. Bir süre sonra telefonla eşini arayan Karabulut, güçlükle konuşarak yardım istedi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Karabulut, eşi ve oğlunun ormanlık alanda aramasına rağmen bulunamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda, Frig Yolu mevkisindeki ormanlık alanda Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Karabulut'un, yanındaki bir av tüfeğiyle kasığından vurulması sonucu öldüğü belirlendi.

Karabulut'un yakını olan Ferit Başölmez, gazetecilere, "Eniştem ablamı telefonla arıyor. Telefonda derin derin nefes aldığı sesleri gelmiş. Durumunu tam anlatamayınca ablam kalp krizi geçirdiğini düşünerek oğluyla birlikte aramaya çıkmışlar. Bulamayınca da jandarmaya haber vermişler." diye konuştu.

Karabulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.