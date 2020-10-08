İzmir’de dolu yağışı başladı! Meteoroloji son dakika uyarısı: 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre İzmir'de dolu ve sağanak yağış başladı. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İzmir'de hava durumu nasıl sorusuna yanıt ararken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji İzmir ve çevrelerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum oluşma riskinin de bulunduğu duyurdu. Buna göre; 8 Ekim 2020 bugün İzmir hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir'de dolu yağışı başladı!

İZMİR HAVA DURUMU NASIL? 8 EKİM 2020 İZMİR DOLU YAĞIŞI BAŞLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir Ege bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika bilgileri veriyor. MGM uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

İşte İzmir hava durumu raporu …