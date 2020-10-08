İzmir’de dolu yağışı başladı! Meteoroloji son dakika uyarısı: 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre İzmir'de dolu ve sağanak yağış başladı. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İzmir'de hava durumu nasıl sorusuna yanıt ararken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji İzmir ve çevrelerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum oluşma riskinin de bulunduğu duyurdu. Buna göre; 8 Ekim 2020 bugün İzmir hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir'de dolu yağışı başladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir Ege bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika bilgileri veriyor. MGM uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.
İşte İzmir hava durumu raporu …
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji bölge müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı. Urla ve Menemen'de yağan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Narlıdere ve Balçova'da vatandaşlar dolu nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması gerekirken, yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.