İzmir’de dolu yağışı başladı! Meteoroloji son dakika uyarısı: 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

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’de dolu yağışı başladı! son dakika uyarısı: 8 Ekim bugün İzmir nasıl?

Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarına göre ’de dolu yağışı başladı. Kentin birçok bölgesinde sağanak yağış ve dolu etkili olurken sürücüler zor durumda kaldı. Bugün ve yarın için Ege Bölgesi’nde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar hava durumu raporuna bakmayı ihmal etmiyor. Peki 8 Ekim bugün nasıl? uyarısına göre İzmir’de dolu yağışı başladı!

Giriş Tarihi: 8.10.2020 18:25 Son Güncelleme: 8.10.2020 18:27 ABONE OL
Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir’de dolu yağışı başladı! 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

'den gelen son dakika haberine göre 'de dolu ve sağanak yağış başladı. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İzmir'de nasıl sorusuna yanıt ararken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji İzmir ve çevrelerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum oluşma riskinin de bulunduğu duyurdu. Buna göre; 8 Ekim 2020 bugün nasıl? uyardı: İzmir'de dolu yağışı başladı!

İZMİR HAVA DURUMU NASIL? 8 EKİM 2020 İZMİR DOLU YAĞIŞI BAŞLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir Ege bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika bilgileri veriyor. MGM uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

İşte İzmir hava durumu raporu …

Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir’de dolu yağışı başladı! 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! İZMİR'DE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Genel Müdürlüğü'nün merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir’de dolu yağışı başladı! 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

2. Bölge Müdürlüğünden, 'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji son dakika uyardı: İzmir’de dolu yağışı başladı! 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?

İZMİR HAVA DURUMU NASIL?

bölge müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı. Urla ve Menemen'de yağan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Narlıdere ve Balçova'da vatandaşlar dolu nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması gerekirken, yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.

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İzmir’de dolu yağışı başladı! Meteoroloji son dakika uyarısı: 8 Ekim bugün İzmir hava durumu nasıl?
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