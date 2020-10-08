Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.
DOLU YAĞIŞINA KARŞI VATANDAŞLARDAN ÖNLEM
Vatandaşlar araçlarının üstünü örterek ve araçlarını kapalı otoparka çekerek doluya karşı önlem aldılar. İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşanıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Meteorolojinin uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK'ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.
DOLUNUN İZLERİ HÂLÂ KAPANMADI
Ümraniye Sanayi Sitesi'ndeki kaporta dükkânlarının tamamı durmadan çalışıyor. Sebebi geçtiğimiz hafta etkili olan dolu. Çok sayıda otomobilde göçük hasarı var. Bu sebeple boyasız göçük düzeltme yapan işletmeler, yoğunluk sebebiyle aylar sonrasına gün verebiliyor. Çıraklığından bu yana 40 yıldır Ümraniye Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan Yılmaz Aksakal yaşanan yoğunluğun ardından diğer ilçelerden Ümraniye'ye usta akımı olduğunu söyledi. Gece yarılarına kadar çalıştıklarını söyleyen Aksakal, "Şu anda bizim 50 bekleyen aracımız var. 6 kişilik ekip çalışıyor. Günde 2 araç bitirsek, bir ayda elimizdeki araçları ancak bitiririz" dedi.
Ortalama bir araçtan 7 bin TL ücret talep ettiklerini söyleyen Aksakal, "Aracında hasar olanlar acele etmemeli. Ücret mevsimle alakalıdır. Tıpkı domatesi kışın daha pahalı yememiz gibi. Talep çok olunca, fiyat artıyor bizim sektörde. Beklenirse fiyatlar düşecektir" dedi. Ümraniye ve çevresinde perşembe ve cuma günü için yapılan dolu uyarısının dikkate alınmasını da isteyen Yılmaz Aksakallı, halı, kilim konulması zararı engeller. Olursa bile gözle göremeyeceğiniz incelikte olur. Çok yoğun hasar oluşmaz. Üzerinizde kıyafet yokken bir şey değerse rahatsız eder ama üzerinizde giysi varsa sizi korur. Bu da bunun gibi. Örtü aracı korur" diye konuştu.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, zamanla Muğla ve Aydın dışında tüm bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah(09.10.2020)saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (09.10.2020) saatlerinde sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık