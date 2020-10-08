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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

Meteorolojiden gelen son dakika haberine göre başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Ekim Perşembe tarihli raporlarında dolu yağışı uyarısı ve saatlik yağmur tahminleri  yer alıyor. Batı kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Eskişehir, Düzce, Bolu, İstanbul ve Balıkesir’de yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağmur yağışının yanı sıra dolu yağışı ve ani sele karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı

Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:40 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:46 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

DOLU YAĞIŞINA KARŞI VATANDAŞLARDAN ÖNLEM

Vatandaşlar araçlarının üstünü örterek ve araçlarını kapalı otoparka çekerek doluya karşı önlem aldılar. İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşanıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, , Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

Meteorolojinin uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK'ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.

DOLUNUN İZLERİ HÂLÂ KAPANMADI

Ümraniye Sanayi Sitesi'ndeki kaporta dükkânlarının tamamı durmadan çalışıyor. Sebebi geçtiğimiz hafta etkili olan dolu. Çok sayıda otomobilde göçük hasarı var. Bu sebeple boyasız göçük düzeltme yapan işletmeler, yoğunluk sebebiyle aylar sonrasına gün verebiliyor. Çıraklığından bu yana 40 yıldır Ümraniye Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan Yılmaz Aksakal yaşanan yoğunluğun ardından diğer ilçelerden Ümraniye'ye usta akımı olduğunu söyledi. Gece yarılarına kadar çalıştıklarını söyleyen Aksakal, "Şu anda bizim 50 bekleyen aracımız var. 6 kişilik ekip çalışıyor. Günde 2 araç bitirsek, bir ayda elimizdeki araçları ancak bitiririz" dedi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

Ortalama bir araçtan 7 bin TL ücret talep ettiklerini söyleyen Aksakal, "Aracında hasar olanlar acele etmemeli. Ücret mevsimle alakalıdır. Tıpkı domatesi kışın daha pahalı yememiz gibi. Talep çok olunca, fiyat artıyor bizim sektörde. Beklenirse fiyatlar düşecektir" dedi. Ümraniye ve çevresinde perşembe ve cuma günü için yapılan dolu uyarısının dikkate alınmasını da isteyen Yılmaz Aksakallı, halı, kilim konulması zararı engeller. Olursa bile gözle göremeyeceğiniz incelikte olur. Çok yoğun hasar oluşmaz. Üzerinizde kıyafet yokken bir şey değerse rahatsız eder ama üzerinizde giysi varsa sizi korur. Bu da bunun gibi. Örtü aracı korur" diye konuştu.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, zamanla Muğla ve Aydın dışında tüm bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah(09.10.2020)saatlerinde ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (09.10.2020) saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!
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