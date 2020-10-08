Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul için dolu yağışı uyarısı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, zamanla Muğla ve Aydın dışında tüm bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C , 29°C

Parçalı bulutlu