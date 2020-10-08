Milli Güreşçi Ziya Doğan hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Büyük Tuzhisar Kasabasında 1932 yılında dünyaya gelen Ziya Doğan'ın küçük yaşta başladığı güreş sporunda Türkiye'nin gururu oldu. 1949 yılında Fatih Güreş Kulübüne katılan ve Yaşar Doğu tarafından eğitilen Ziya Doğan 1951 ve 1952 yıllarında İstanbul'da iki defa İstanbul ikincisi olduktan sonra 1953 yılında İstanbul birinciliğini elde etti. 1954 yılında da Türkiye Birincisi oldu. 1955'te Türkiye birinciliğini tekrar kazandıktan sonra 1956'da Budapeşte'de Dünya Üçüncülüğünü elde etti. Aynı yıl Yugoslavya'da yapılan Adriyatik Şampiyonası'nda ise 79 kilo'da birinciliği elde eden Ziyşa Doğan, 1958' de İtalya'nın Napoli şehrinde yapılan turnuvada ise bir birincilik daha elde etti. 1959'da Beyrut'ta yapılan Akdeniz Oyunları'nda 79 kiloda hem serbestte hem de grekoromende mücadele ederek her alanda altın madalya kazanmayı başaran Doğan, 1960'ta ise bu kez Avrupa Şampiyonası'nda Atina'da Bulgar Dobrov'la finale kaldı.







DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU



Finalde iki güreşçi yenişemeyince tekrar tartıya çıkarıldı ve Ziya Doğan rakibinden 150 gram fazla gelince Avrupa ikincisi ilan edildi. Bu duruma son derece üzülen milli güreşçi, 1960'dan sonraki birçok özel turnuvaya hem üzüntüsünden hem de kaburgasındaki rahatsızlıktan katılamadı. 1961 yılında ise yeniden Dünya Şampiyonasına katılan Ziya Doğan Japonya'nın Yokohama şehrinde yapılan şampiyonada haksız uygulamalar sonucunda Dünya Üçüncüsü oldu. Grekoromende de üstün bir gayret gösteren Ziya Doğan, Romen Bularko ile 1.lik – 3. lük maçına çıktı. Gerek kilo kaybetmesinden ve grekoromende güreşmesinden, gerekse doğu bloku ülkelerinin birbirini kollamalarından dolayı maç başa baş bitmiş olmasına rağmen Doğan, sayı ile mağlup kabul edilerek dünya üçüncüsü oldu.

YÜZLERCE GÜREŞÇİ YETİŞTİRDİ

Ziya Doğan Atina'dan sonra bu ikinci büyük üzüntüyü yaşadıktan sonra aktif sporculuk hayatına son verme kararı aldı. Almanya'dan aldığı bir teklifle güreş antrenörlüğü ve teknik adamlığı göreviyle Almanya'ya giden Ziya Doğan, 24 yıl süreyle pek çok başarılı güreşçi yetiştirdi. Bunlar arasında dünya şampiyonluğu kazanmış güreşçiler de bulunuyor. 88 yaşında hayatını kaybeden Ziya Doğan doğum yeri olan Büyük Tuzhisar Mahallesinde toprağa verilecek.