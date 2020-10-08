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'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ile Tatlı Sert programından gelen son dakika bilgisine göre 'de ikamet eden isimli kadın 2,5 sene önce esrarengiz şekilde kayboldu. Genç kadından o günden itibaren hiçbir şekilde haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyerek programa katıldı. Saliha Çalışkan'ın esrarengiz şekilde ortadan kaybolması olayında boşanma sürecinde olduğu eşi Tuncay'dan şüpheleniliyor. İşte Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika haberi ve kayıp Saliha Çalışkan olayının detayları…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 13:12 Son Güncelleme: 8.10.2020 13:20 ABONE OL
Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

Son dakika haberler… programında aranan 'ın 2,5 sene öncesinde evinden ip almaya çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine programda konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken kayıp Çalışkan'ın ailesi genç kadının esrarengiz olayında eşi Tuncay Bey'in parmağı olabileceğini iddia ediyor. Kayıp Saliha'nın en son görüştüğü isim ise flaş iddialarda bulundu. İşte Müge Anlı Saliha Çalışkan olayından son dakika gelişmeleri…

SALİHA ÇALIŞKAN NEREDE? GENÇ KADININ ESRARENGİZ OLAYINDA FLAŞ İDDİA!

2018 yılında 'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir kendisinden herhangi bir haber alınamayan genç kadının 2. Eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi…

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

SALİHA ÇALIŞKAN NEREDE?

Cinayete kurban gittiği düşünülen genç kadının ailesi kendisinden haber alınamayan için programına başvurdu. Genç kadının ailesi boşanma sürecinde olduğu Tuncay Bey'den şüpheleniyor.

Son dakika haberi... Müge Anlı'da kan donduran şok sözler "Saliha'yı keseceğim" İki çocuk annesi kadın cinayete... | Video

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL"

Öte yandan 'ın kaybolmadan önce son olarak görüştüğü isim olan Bayram Güceoğlu da esrarengiz olayda Tuncay Bey'i işaret ediyor. Kayıp kadının kuzeni Yahya Göztaşı Tuncay Bey'in olaydan önce "Çocuk benden değil" ifadelerini kullandığını ifade etmişti.

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

"TUNCAY'I CEZAEVİNE ATTIRACAK BİLGİLER BİLİYOR"

Öte yandan 'ın kaybolmasının ardından kayıp kadının kız kardeşi olan Emine Keleş ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini hiçbir şekilde aramaması ise dikkat çekti. Emine Keleş'in iddiasına göre ise kayıp ablası Saliha Çalışkan, Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini bu nedenle boşanma aşamasında olduğu eşinin onu ortadan kaldırmak isteyebileceği iddiasını ortaya attı.

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

KIZ KARDEŞİ ARAMADI

Ortaya çıkan bir bilgi ise tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. 'ın kredi kartının kaybolmasının ardından Tuncay Bey tarafından kullanıldığı ortaya çıkınca bu iddiaları reddeden Tuncay Bey herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

GENÇ KADIN MİRAS YÜZÜNDEN Mİ ORTADAN KALDIRILDI?

'ın kız kardeşinin eşi olan Murat Bey yayına bağlanarak bu kez çok farklı bir iddiada bulundu. Ve Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu süreçte 300 – 400 bin TL'lik miras alacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası genç kadının alacağı miras yüzünden cinayete mi gittiği konuşulmaya başlandı…

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

SÜLALEM KASAP, SALİHA'YI KESECEĞİM

Kayıp 'ın eniştesi Murat Bey'in bir diğer iddiası ise kan dondurdu. Murat Bey; genç kadının boşanma sürecindeki eşinin Kaybolmadan önce genç kadını keseceğini ifade ettiğini duyurdu.

Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

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Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!

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Müge Anlı'dan son dakika: 2,5 yıldır kayıp olan Saliha Çalışkan nerede? Esrarengiz olayda kan donduran iddia!
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