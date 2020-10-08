Mühendis arkadaşını öldüren iş insanı için müebbbet istendi

Olay, 11 Nisan gecesi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak'ta meydana geldi. Bir asansör firmasının ortaklarından Bedri Söyüt, evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Uğur Aydos ile 'kadın meselesi' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Söyüt, ruhsatsız tabancayla Aydos'u başından vurdu. Ardından balkona çıkıp tekbir getiren Söyüt, 112 Acil'i arayıp, kendini ihbar etti. Bedri Söyüt, eve gelen polislere teslim olurken, ağır yaralı halde Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydos, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Bedri Söyüt, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Bedri Söyüt, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada sanık ve şikayetçi avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olayın kaza sonucu meydana geldiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, eylemin kasten gerçekleştiğinin görüldüğü, tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.