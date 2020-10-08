Oto yıkamacı kız kardeşlerden takdir toplayan hareket! Kazançlarıyla bunu yapıyorlar!

Yardıma ihtiyacı olan hayvanların tedavileriyle ilgilendiklerini belirten Gülcan Kırk, "İnsanların en kadim dostu hayvanlar. Evimde 11 kediye bakıyorum. İşten çıkınca yorulmuş olsam bile kedilerimle vakit geçirmeden uyumuyorum. Aynı zamanda iş yerine gelen sokak köpekleriyle de ilgileniyorum. Sağlık sorunları olan minik kızlarım var. Minik dostlarımın daha sağlıklı bir hayatı olması için onları tedavi ettiriyorum. Ayağında sorun olan bir kızım hala tedavi görüyor. Yakında yürüyecek. İşte bu mutluluğu hiçbir şeye değişemem" diye konuştu.