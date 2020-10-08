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Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

karayolunun Büyükkıran Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otomobille traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 01:28 ABONE OL
Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı
Kaza Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T.'nin kullandığı Renault marka otomobil Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde iken bu sırada karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna giriş yapmak isteyen M.Ö.'nün kullandığı 78 YC 654 plakalı traktöre çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü M.Ö. ve otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.
Otomobilde sıkışan M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı
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