Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayete yardım ettiği iddia edilen anne ve baba hakkında...

Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya yardım ettikleri iddia edilen anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve ortakları Şükrü Gökan Orhan hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan takipsizlik verildi. Kararda, atılı suç ile ilgili yeterli delilin olmadığı kaydedildi. Bilindiği gibi, söz konusu kişilerin cinayet gecesi araçlarının olayın gerçekleştiği iddia edilen bağ evine gittiklerine ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Ayrıca, katile yardım iddiasıyla tutuklanan kardeş Mert Avcı ile de telefon trafikleri tespit edilmişti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara itiraz etti. Ayrıca Başsavcılık katil ve kardeşi Mert Avcı hakkındaki soruşturmayı da tamamladı. Avcı için 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken Mert Avcı'nın da 'delil karartmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.