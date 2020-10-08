Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayete yardım ettiği iddia edilen anne ve baba hakkında...

Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya yardım ettikleri iddia edilen anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve ortakları Şükrü Gökan Orhan hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan takipsizlik verildi. Kararda, atılı suç ile ilgili yeterli delilin olmadığı kaydedildi. Bilindiği gibi, söz konusu kişilerin cinayet gecesi araçlarının olayın gerçekleştiği iddia edilen bağ evine gittiklerine ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Ayrıca, katile yardım iddiasıyla tutuklanan kardeş Mert Avcı ile de telefon trafikleri tespit edilmişti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara itiraz etti. Ayrıca Başsavcılık katil ve kardeşi Mert Avcı hakkındaki soruşturmayı da tamamladı. Avcı için 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken Mert Avcı'nın da 'delil karartmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bağ evine Cemal Metin Avcı'nın babasına ve ortağına ait araçların cinayet ardından gittiği MOBESE kayıtlarına yansımış, Mertcan Avcı ifadesinde "Araçlar babama ve ortaklarına ait" demişti. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılmaya başlanmıştı. Ayrıca Mert Avcı'nın cinayet gecesi aile üyeleriyle de telefon trafiği tespit edilmişti.
KATİLE DAVA
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki flaş gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil Cemal Metin Avcı ve kardeş Mert Avcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil Avcı için canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Kardeş Avcının için ise 'delil karartmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.
AİLE VE ORTAĞA TAKİPSİZLİK
Diğer bir gelişme ise şu şekilde; Cinayet ardından Cemal Metin Avcı'ya cesedi gizlemede yardım ettikleri iddia edilen anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve ortakları Şükrü Gökan Orhan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan takipsizlik kararı verildi.
DELİL YETERSİZ…
Kararda, şüphelilerin 16 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında 'kasten öldürme' olayının gerçekleştiği saatlerde ve sonrasında bağ evine gittiklerine, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini gizlediklerine veya yok ettiklerine, böylece atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı kaydedildi.
PINAR'IN AİLESİNDEN KARARA İTİRAZ
Takipsizlik kararına Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, kararın haksız ve hukuksuz olduğu, kaldırılması gerektiği ifade edildi. Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemesinin hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurullarına aykırı olduğu kaydedilen dilekçede, 1,83 boyundaki Pınar'ı tek başına cenin pozisyonunda varile koymasının fiziksel özellikleri nazara alındığında hukuken ve fiilen mümkün olmadığı belirtildi.
"TESADÜF OLAMAZ"
Dilekçede, olay gecesi bağ evine giden aile ve ortağa ait araçların MOBESE kayıtlarına dikkat çekilerek "Her ne hikmetse aynı saat dilimi içerisinde cinayetin işlendiği mahal olan yayla bağ evi istikametine seyretmesi birlikte değerlendirildiğinde, bu durumun tesadüf olmadığı açıktır" denildi.
Dilekçede son bölümünde, "Şüpheliler Ayten Avcı, Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan ile şüpheli sıfatıyla ifadesi dahi alınmayan ve hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da verilmeyen Eda Avcı hakkında suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu bakımından kamu davasının açılmasına sebebiyet verecek yeterli şüphenin olduğu açık olup bu gerekçelerle karar itiraz etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.