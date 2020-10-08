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'da sahte para operasyonu!

Emniyeti, piyasaya sahte para süren kişileri tespit ederek operasyon başlattı. 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 08:54 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:01 ABONE OL
Adana'da sahte para operasyonu!

Kent genelinde sahte para basan ve dağıtan kişilerin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürdüğü öne sürülen 3 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da sahte para operasyonu!
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