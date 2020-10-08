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Polis alımı başvurusu: başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 PMYO başvuru şartları neler?

Polislik Meslek Yüksek Okulu başvuruları merakla bekleniyor. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş başvuruları için Temel Yeterlilik Testi TYT sınavından belirlenen baraj puanını geçmesi gerekmektedir. Heyecan ve merakla beklenen ne zaman yapılacak? ne zaman, hangi tarihte? 2020 PMYO başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:34 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:36 ABONE OL
Polis alımı başvurusu: PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 PMYO başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz yıl 2250 erkek ve 250 kadın olmak üzere 2500 polis adayı alınmıştı. Lise mezunu ve Temel Yeterlilik Testi'nden geçer puan alınarak başvuru hakkına sahip olan adaylar araştırmalarına başladılar. Bu bağlamda; ne zaman yapılacak? başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2020 PMYO başvuru şartları neler?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis alımı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Polis alımı başvurusu: PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 PMYO başvuru şartları neler?

PMYO TABAN PUANLARI

2020 taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllardaki PMYO taban puanları bulunuyor.

İşte yıllara göre PMYO taban puanları;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 PMYO başvuru tarihleri ile henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. PMYO başvuru tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)


e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

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Polis alımı başvurusu: PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 PMYO başvuru şartları neler?
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