Şahinler avlanınca yılanların sayısı arttı

Ekosistemin önemli bir parçası olan şahinler avcıların hedefi olmaya devam ediyor. Kayseri'de bir yılda 150 şahin, ateşli silahla vurularak yaralanırken bir çoğu ise öldürüldü. Sürüngen ve kemirgenleri yiyen şahinlerin azalması ise yılan popülasyonunun artmasına neden oldu. Kayseri'de bu yıl eve ve otomobile yılan girme olaylarında artış yaşandı. Artan yılan ihbarları üzerine belediyeler çareyi yılan timleri kurmakta buldu. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Gültekin Atalan, şahinlerin azalmasıyla yılan ve kemirgen popülasyonunun kontrolden çıkacağını belirterek "Muhtaç olduğumuz yırtıcı kuşlara kurşun sıkmak kendi ayağımıza sıkmaktan farksızdır. Her bir şahinin öldürülmesi demek kendi bindiğimiz dalı kesmemiz demektir" dedi.