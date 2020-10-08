Sanatçı İlham Gencer 42 yıldır adalet arıyor

TÜRK caz piyanisti ve şarkıcı Bozkurt İlham Gencer (96) İstanbul Emirgan'da 42 yıl önce aracının kundaklanıp bomba konulması olayının aydınlatılmamasını, olayın yıldönümünde protesto etti. Emirgan Köşem Restaurant'ta 1978 yılında piyano çalarken park halindeki otomobilinin kundaklandığını ve bomba konulduğunu belirten Gencer "Dönemin Cumhuriyet savcısı soruşturmanın zaman aşımına uğramasına neden oldu. Ben 42 yıldır adalet bekliyorum. Olayın yıl dönümünde, aynı yerde avukat cübbesi giyerek adaletin tecellisini istedim" dedi. Gencer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek kendisine devlet sanatçısı ünvanı verilmesini istedi.