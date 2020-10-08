Skandal kitaba 3’er yıl hapis

Pedofili içerikli bir çocuk kitabında çocukları müstehcenliğe teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanan yazar Musa Dinç ve yayınevi sahibi Aydın Coşkun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Dinç'in çocuklar için hazırladığı masal kitabında müstehcen yazı ve sözlere yer vererek 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerine müstehcen tesir yaptığı anlatıldı. Dinç ve Coşkun hakkında "Müstehcen Yayınların Yayınlanmasına Aracılık Etmek" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.