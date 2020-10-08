Son dakika haberi: Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşet saçmıştı! Eşini kaybeden sakat kalan kadın gözyaşlarıyla feryat etti

"ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ, CANLI BOMBA ZANNETTİM"

Duruşma bitiminde yine tekerlekli sandalye ile salondan çıkarılan mağdur Ayşe Feride Billur, gözyaşları içinde şunları söyledi: "İlk defa duruşmaya katıldım. Çok mutlu bir aileydik. O hapishanede, ben evimde yattım, acılar içinde kıvrandım. Eşimi kaybettim, hemen hemen 40 yıllık eşim, çok mutlu bir çifttik. Şimdi yürüyorum. Ama psikolojim ne oldu, çok berbat. Her gün otobüsün üstüme geldiğini görüyorum. Ben çok perişan durumdayım. Bir aileyi söndürdü. Psikolojisi bozukmuş, 'isteyerek yaptım' dedi. Kaza olmuş olsaydı zaten affederdim. Bir de çıkmasını talep ediyorlar, daha mı öldürsün. Çok masum bir şekilde duruyoruz, ben onu canlı bomba zannettim, üstümüze sürdü. Çekilin dedim ama kurtaramadım eşimi."

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