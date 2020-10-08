Son dakika haberi: Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşet saçmıştı! Eşini kaybeden sakat kalan kadın gözyaşlarıyla feryat etti

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Karakuş cezaevinden getirildi. Şikayetçi Ayşe Feride Billur, kızı Tuğba Billur ve Sevde Kalyoncu ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. Kazada 45 yıllık eşi Tahir Billur'u kaybeden, kendisi de uzun süre yatarak tedavi gören ve yeni yürümeye başlayan 60 yaşındaki Ayşe Feride Billur, kızı Tuğba Billur'un yardımıyla tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirildi. Müşteki Ayşe Feride Billur, "Durakta otobüs bekliyordum. Kalabalıktı. Kırmızı ışıkta bir otobüs durdu. Yeşil yanınca çok hızlı bir şekilde geldi, üzerimize doğru sürdü. Canlı bomba sandım. Hatta 'Kaçın' diye bağırdım. Eşim öndeydi, çekmeye çalıştım, çekemedim. Beni cama fırlatmıştı. Kendime geldiğimde eşim yerde yatıyordu" dedi.
"İSTEYEREK YAPTIM DEMESİ ACIMA ACI KATTI"
Mahkeme Başkanının, "Otobüs size doğru manevra yaptı mı" sorusunu Billur "Evet üzerimize doğru sürdü. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Sanığın 'İsteyerek yaptım demesi acıma acı kattı. Çok mutlu bir evliliğim vardı. Yuvamı mahvetti" şeklinde ağlayarak yanıtladı.
Müşteki Sevde Kalyoncu da "Ben yere düşüp kalktıktan sonra otobüsten indi. Elinde büyük bir bıçak vardı. Sonra koşarak ilerledi. Bir çocuğun sırt çantasından tuttu. Çocuk kaçmaya çalışıyordu. Ancak bıçakladığını görmedim. Otobüsten inerken 'Polislerin yüzünden oldu' diye bağırıyordu" dedi.
Anlaşılmaz cümleler kuran sanık Necdet Karakuş ise "Ben kaza yaptım. Sadece aileme gelmesin diye öyle beyanda bulunmuştum" ifadesini kullandı.
Sanık avukatları ise sanığın kaburga kemiğinde çatlak olduğunu, olay yerinde keşif yapılmasını, ruh ve akıl sağlığının yerinde olmadığını, adli tıp kurumu raporu beklenmeden tahliye edilerek hastaneye yatırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, keşif yapılması talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine de karar veren heyet, duruşmayı kasım ayına erteledi.
"ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ, CANLI BOMBA ZANNETTİM"
Duruşma bitiminde yine tekerlekli sandalye ile salondan çıkarılan mağdur Ayşe Feride Billur, gözyaşları içinde şunları söyledi: "İlk defa duruşmaya katıldım. Çok mutlu bir aileydik. O hapishanede, ben evimde yattım, acılar içinde kıvrandım. Eşimi kaybettim, hemen hemen 40 yıllık eşim, çok mutlu bir çifttik. Şimdi yürüyorum. Ama psikolojim ne oldu, çok berbat. Her gün otobüsün üstüme geldiğini görüyorum. Ben çok perişan durumdayım. Bir aileyi söndürdü. Psikolojisi bozukmuş, 'isteyerek yaptım' dedi. Kaza olmuş olsaydı zaten affederdim. Bir de çıkmasını talep ediyorlar, daha mı öldürsün. Çok masum bir şekilde duruyoruz, ben onu canlı bomba zannettim, üstümüze sürdü. Çekilin dedim ama kurtaramadım eşimi."
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MÜEBBET VE 210 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
27E Şirintepe-Kabataş seferini yapan halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş (34) 3 Kasım'da saat 16.30 sıralarında hız kesmeyen Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına dalmıştı. Elinde bıçakla otobüsten inerek olay yerinden kaçmaya çalışan şoför Karakuş daha sonra denize atlamış, polisin simit atması sonucu denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı. "Taksirle yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından daha önce suç kaydı olduğu ortaya çıkan şoför Karakuş hakkında savcılık, 1 kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet, 14 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 126 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası istemişti.
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