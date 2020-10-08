Son dakika haberi: İzmir'de kan donduran cinayet! Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından öldürüldü...

İzmir'deki cinayetin ardından ortaya çıkan gerçek talihsiz kadının yakınlarını derinden yaraladı. 6 senedir Rahman Yalçınsoy ile evli olan Bihter Yalçınsoy şiddetli geçimsizlik yüzünden uzun süredir boşanmak istiyordu. Ayrı yaşayan ikilinin boşanma davaları bugün görülecekti. Son dakika haberine göre boşanma davasına saatler kala Bihter Yalçınsoy'un yanına giden Rahman Yalçınsoy, talihsiz kadını 3 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanan Rahman Yalçınsoy, olay yerinden kaçmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: BOŞANMA DAVASINA SAATLER KALA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.