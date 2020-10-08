Son Dakika Haberi: Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ’da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hortum geçtiği bölgelerde ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da ciddi zarar gördü. Belediye ekipleri çevredeki zarar ile ilgili çalışmalara başlarken, hortumun verdiği zararlar kameralara böyle kaydedildi.

TEKİRDAĞ'DA HORTUM AĞAÇLARI DEVİRDİ

Son dakika haberi... Tekirdağ'da ağaçları deviren çatıları uçuran hortum dehşeti | Video

HORTUM BALKON DUVARINI DEVİRDİ

Sahilde lokanta sahibi Süleyman Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyledi.

Hortumu görür görmez büyük endişe yaşadığını anlatan Altıntaş, "İş yerinin önünde kahvaltı yaparken birden ne olduğunu anlamadım. Hortum yaklaşık 15 saniye sürdü. Basınç yaptı ve balkonun duvarlarını üstümüze devirdi. İş yerinin önündeki branda sağlam olduğu için kendimizi kurtardık. Branda iyi olmasa buradan en az üç cenaze çıkmıştı." diye konuştu.

Çevrede insan olmadığını belirten Altıntaş, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Komşularımızın tüm masa sandalyeleri hortum nedeniyle savruldu. Hortum lodosla birlikte geldi, sahili boydan boya etkiledi." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sefa Başdoğan ise hortum sırasında iş yerinin önündeki masada oturup kahve içtiklerini ifade ederek, "Hortum sırasında masa ve sandalyelerin havada uçtuğunu gördüm. Yanımdakilerle hemen içeriye kaçtım. Devrilen balkonun duvarı bulunduğumuz masaya düştü." şeklinde konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Muharrem Şen de hortumun birden yaşandığını ve herkesin şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

Sahildeki bazı iş yeri ve binaların çatısının zarar gördüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımız devam ediyor. Bazı dükkanların camları kırılmış, zarar görmüş.

Her zaman o binaların altında insanlar otururdu, çok şükür bugün çok fazla kişi yokmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelecekler, çalışmalarımız devam edecek."

METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını vurgulayan Muammer Bil beklenen dolu yağışının daha yerel bir yağış olacağını belirtti.

DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?

Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu

8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.