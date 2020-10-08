Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı! Kayseri, Yozgat. Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli toz fırtınası bekleniyor

Son dakika haberi... Merkezden yapılan açıklamada 4 ilde ve çevrelerinde güney batı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 60- 80 km/saat) ile Kayseri'nin Batısı, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli rüzgârla birlikte toz fırtınası beklendiği kaydedildi.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Vatandaşların, çatı uçmaları ulaşımda aksamalar , ağaç veya direklerin devrilmesi, nefes almada zorlanma, görüş mesafesinde düşüş konularında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Cuma günü saat 09.00 sıralarında başlaması tahmin edilen toz fırtınasının akşam saat 20.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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