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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı! Kayseri, Yozgat. Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli toz fırtınası bekleniyor

: Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı! , . ve 'de kuvvetli toz fırtınası bekleniyor

: 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Kayseri, , ve illerinde 9 Ekim Cuma günü kuvvetli toz fırtınası beklendiği duyuruldu. Vatandaşların, çatı uçmaları ulaşımda aksamalar , ağaç veya direklerin devrilmesi, nefes almada zorlanma, görüş mesafesinde düşüş konularında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:38 Son Güncelleme: 8.10.2020 15:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı! Kayseri, Yozgat. Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli toz fırtınası bekleniyor

Son dakika haberi... Merkezden yapılan açıklamada 4 ilde ve çevrelerinde güney batı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 60- 80 km/saat) ile Kayseri'nin Batısı, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli rüzgârla birlikte toz fırtınası beklendiği kaydedildi.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Vatandaşların, çatı uçmaları ulaşımda aksamalar , ağaç veya direklerin devrilmesi, nefes almada zorlanma, görüş mesafesinde düşüş konularında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Cuma günü saat 09.00 sıralarında başlaması tahmin edilen toz fırtınasının akşam saat 20.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı! Kayseri, Yozgat. Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli toz fırtınası bekleniyor
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