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haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

Maltepe’de 9 Aralık 2019’da gerçekleşen korkunç olay, ile sevgilisi arasında yaşandı. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Abdulselam Günay ile Didem Mengü arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Günay, saçını tuttuğu Mengü’nün başına kapının önünde duran parke taşıyla defalarca vurdu. Cani adam, aldığı darbelerle yere yığılan Mengü’yü perde zinciri ile boğarak öldürdü. Olayın devamı ise kan dondurdu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:10 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

Haberi… Maltepe'de yaşanan korkunç olay, ile sevgili arasında 9 Aralık 2019'da yaşandı. Babasıyla birlikte müteahhitlik yapan evli ve iki çocuk babası Günay, Didem Mengü ile ilişki yaşıyordu. İkili arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile birlikte ise, Abdulselam Günay eline aldığı parke taşı ile talihsiz kızın kafasına defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Mengü'yü perde zinciri ile boğarak öldürdü. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

CESEDİ BAVULA KOYDU!

Olayın ardından cesedi bir bavula koydu. Binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşünen Günay, bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Didem Mengü'nün cep telefonunu da yol üzerindeki bir konteynere attı.

Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

, iki gün sonra polis merkezine giderek olayı itiraf etti. Günay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulselam Günay'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

'BU NASIL BİR ÖFKE'

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde söz alan anne Serpil Aksal Köseoğlu, "Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Sanık, olaydan önce benim kızımın kendisini çok sinirlendirdiğini söylüyor.

Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı? Yavrumun kafasına parke taşı ile vurup yaraladıktan sonra neden perdenin zinciri ile boğmuş? Bu nasıl bir öfkeymiş? Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir benim yavrum?" dedi.

Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

Sanık 'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet

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Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor
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