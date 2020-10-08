Son dakika haberi: Parke taşı ile kafasına vurup, zincir ile boğdu! Her bir detayı kan donduruyor

Son Dakika Haberi… İstanbul Maltepe'de yaşanan korkunç olay, Abdulselam Günay ile sevgili Didem Mengü arasında 9 Aralık 2019'da yaşandı. Babasıyla birlikte müteahhitlik yapan evli ve iki çocuk babası Günay, Didem Mengü ile ilişki yaşıyordu. İkili arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile birlikte ise, Abdulselam Günay eline aldığı parke taşı ile talihsiz kızın kafasına defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Mengü'yü perde zinciri ile boğarak öldürdü. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

CESEDİ BAVULA KOYDU!

Olayın ardından cesedi bir bavula koydu. Binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşünen Günay, bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Didem Mengü'nün cep telefonunu da yol üzerindeki bir konteynere attı.