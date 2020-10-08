Son dakika haberi: Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı! "Bu kadarı da tesadüf olamaz..."

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya yardım ettikleri iddia edilen anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve ortakları Şükrü Gökan Orhan hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan takipsizlik verildi. Kararda, atılı suç ile ilgili yeterli delilin olmadığı kaydedildi. Bilindiği gibi, söz konusu kişilerin cinayet gecesi araçlarının olayın gerçekleştiği iddia edilen bağ evine gittiklerine ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Ayrıca, katile yardım iddiasıyla tutuklanan kardeş Mert Avcı ile de telefon trafikleri tespit edilmişti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara itiraz etti. Ayrıca Başsavcılık katil ve kardeşi Mert Avcı hakkındaki soruşturmayı da tamamladı. Avcı için 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken Mert Avcı'nın da 'delil karartmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bağ evine Cemal Metin Avcı'nın babasına ve ortağına ait araçların cinayet ardından gittiği MOBESE kayıtlarına yansımış, Mertcan Avcı ifadesinde "Araçlar babama ve ortaklarına ait" demişti. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılmaya başlanmıştı. Ayrıca Mert Avcı'nın cinayet gecesi aile üyeleriyle de telefon trafiği tespit edilmişti.