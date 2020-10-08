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haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

Talihsiz kadın boşanma davasına saatler kala kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! 'den gelen haberi herkesi hüzne boğdu. 31 yaşındaki uzun süredir eşi 'dan boşanmak istiyordu. Çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davaları vardı, dün gece gerçekleşen olayda tartışmanın kavgaya dönmesinden sonra 36 yaşındaki Rahman Yalçınsoy eşini üç yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu ve daha sonra ortadan kayboldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 08:26 Son Güncelleme: 8.10.2020 08:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

'deki cinayetin ardından ortaya çıkan gerçek talihsiz kadının yakınlarını derinden yaraladı. 6 senedir ile evli olan şiddetli geçimsizlik yüzünden uzun süredir boşanmak istiyordu. Ayrı yaşayan ikilinin boşanma davaları bugün görülecekti. haberine göre boşanma davasına saatler kala Bihter Yalçınsoy'un yanına giden Rahman Yalçınsoy, talihsiz kadını 3 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanan Rahman Yalçınsoy, olay yerinden kaçmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: BOŞANMA DAVASINA SAATLER KALA KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. , boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

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Son dakika haberi: Saatler sonra boşanma davası vardı kocası tarafından üç yerinden bıçaklanarak öldürüldü!
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