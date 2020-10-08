Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

GÖRMESİNE RAĞMEN DEVAM ETMİŞ

Kararda, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın yanında bir gözlemcinin bulunmadığı, bu sırada aracın arkasından geçen Şule İdil Dere'ye çarparak ölümüne sebep olduğu aktarılarak, sanığın aracın arkasından yayaların geçtiğini gördüğü fakat aracı sürmeye devam ettiği, bu nedenle kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü ancak neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna dair bir delilin bulunmadığı anlatıldı.

Sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'ya "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen hapis cezalarının adli para cezasına çevrildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, bu sanıkların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda sorumluluk sahibi oldukları aktarıldı.