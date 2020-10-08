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Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere yaşamını yitirmişti. Kahreden olayda son dakika gelişmesi yaşandı. "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen kamyon şoförünün yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Açıklanan gerekçeli kararda sanığın aracın arkasından yayaların geçtiğini gördüğü fakat aracı sürmeye devam ettiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:15 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın kazayla ilgili bir sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

GÖRMESİNE RAĞMEN DEVAM ETMİŞ

Kararda, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın yanında bir gözlemcinin bulunmadığı, bu sırada aracın arkasından geçen Şule İdil Dere'ye çarparak ölümüne sebep olduğu aktarılarak, sanığın aracın arkasından yayaların geçtiğini gördüğü fakat aracı sürmeye devam ettiği, bu nedenle kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü ancak neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna dair bir delilin bulunmadığı anlatıldı.

Sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'ya "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen hapis cezalarının adli para cezasına çevrildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, bu sanıkların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda sorumluluk sahibi oldukları aktarıldı.

Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

DERE'NİN AİLESİ İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvuran üniversite öğrencisi Dere'nin ailesi, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak, kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "olası kastla öldürme" suçundan, diğer sanıkların ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 42 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, sanık Zafer Karasaçlı'ya verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının da 26 bin 425 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetmişti.

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise beraatine karar verilmişti.

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Son dakika haberi: Şule İdil Dere davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı...
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