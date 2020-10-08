Son dakika: Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Pişkinliği 'Pes' dedirtti: Özür dilerim, beni salın...

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanık, parktan giderken kimsenin kendisine engel olup olmadığının sorulması üzerine, "Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.