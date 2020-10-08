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Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de dolu yağışı var mı? Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de bugün dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

, ve 'de var mı? Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de bugün dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

, ve 'de var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir Marmara bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika bilgileri veriyor. Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran MGM, özellikle araçların korunaklı yerlere koymaları gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar da 'Kırıkkale, Tekirdağ ve Edirne'de dolu yağışı var mı, bugün dolu yağacak mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durum uyarısı...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:29 ABONE OL
Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de dolu yağışı var mı? Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de bugün dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika uyarlarını gerçekleştirdi. Bu noktada vatandaşlar il il dolu yağışı araştırmaları gerçekleştiriyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar ise 'Kırıkkale, Tekirdağ ve Edirne'de dolu yağışı var mı, bugün dolu yağacak mı?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri haberimizde.

KIRIKKALE, EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA DOLU YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile 'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de dolu yağışı var mı? Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de bugün dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı
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