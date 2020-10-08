Ünlü caz müziği sanatçısı İlham Gencer'den 42 yıl sonra çağrı! Bunu hak ettiğimi düşünüyorum

İstanbul Emirgan Köşem Restorantta piyano çalarken park halindeki otomobilinin kundaklanıp tampon bölgesine bomba konulması, Taksim'de Linç edilmeye çalışılması, 42 yıl önce 17 Temmuz günü Yalova'dan vapurla İstanbul'a giderken, Bozkurt kemeri ve Bozkurt kolyesi nedeniyle kalabalık bir grup tarafından önce "Faşistlere ölüm" denilerek hedef gösterilip, daha sonra gemi kaptanının "Gemide faşist var" söylemiyle gemiye çağırılan polislerce, kendisi ve ailesine saldırılması, Pol-Der mensubu 4 polis tarafından çocuğunun gözü önünde yaka paça indirilerek önce Heybeliada karakoluna daha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü siyasi şubenin bulunduğu Sansaryan Han'a götürülerek kötü muameleye tabi tutulması sonrasında Avukatı olmadığı için mahkemede kendini savunmak zorunda kalan Caz Müzik Sanatçısı İlham Gencer, saldırının 42'nci yıldönümünde avukat cüppesi giyerek, önemli bir çağrıda bulundu.





Gencer o dönemde avukatı olmamasına rağmen kendisini darp eden polislerden birinin görevini kötüye kullanmaktan mahkûm olmasını sağlamıştı.



AYNI YERDE EYLEM YAPTI

42 yıl sonra çalıştığı Emirgandaki Köşem Restorantın karşısındaki sahilde uğradığı haksızlıkları dövizlere basan Bozkurt ilham Gencer, o günlerde arabanın söndürülmesine yardımcı olan Mehmet Kara ile birlikte cübbe giyerek açıklama yaptı. Gencer, "Ben fahri avukat ve terör uzmanıyım. Yıllar önce başıma gelmeyen kalmadı. Taksim'de linç edilmeye çalışıldım. CHP yöneticileri beni dövenleri tebrik etti. Adnan Menderes'in idamını sahnede düzmece olduğunu söylediğim için ifademi aldılar. En önemliside 17 Temmuz 1978 yılında Heybeliadada işkence gördüm. Aynı senede Emirganda Köşem Restorantta piyano çalarken dışarıda park halindeki aracımı kundaklayıp altına bomba yerleştirdiler. Bir çok insanın suçsuz yere ölümüne sebebiyet verdirmek provakasyonu ile idam edilme tehlikesi yaşadım. Eğer aracıma yerleştirilen bomba patlasaydı. Aracımı söndürmeye çalışan bir çok insan hayatını kaybedecekti. Bu olayla ilgili dönemin Cumhuriyet Savcısı Gültekin Şahverdi soruşturmayı aracın tahrip edilmesi olarak basitleştirip zaman aşımına uğramasına neden oldu. Aracıma konulan bomba ise daha sonra ortaya çıktı. Bende cübbeyi giyerek adaletin tecelli etmesi için başımdan geçen bu hukuk cinayetinin Adalet Bakanlığı tarafından okullarda öğrencilere okutulmasını istedim" dedi.





CUMHURBAŞKANIMIZDAN DEVLET SANATÇI ÜNVANI VERİLMESİNİ İSTİYORUM

Gencer, yıllar önce birçok şöhret sanatçının piyasada caka attığı dönemlerde kendisinin 1960-67 yılları arasında 120 bin TL vergi ödeyerek vergi rekortmeni olduğunu ABD'den 4 kez iş teklifi gelmesine rağmen ülkesini sevdiği için bunları reddettiğini belirterek Cumhurbaşkanının kendisine devlet sanatçı ünvanını vermesini istedi.



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