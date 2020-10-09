13 yaşındaki çocuğa eziyet ettiler! Çıraklarına işkence yapıp dükkanda palangaya asan kardeşler hakkında son dakika kararı

Otomobiller için yedek parça satışı yapan bir iş yerinde yaşanan olay kan dondurdu! Son dakika haberine göre iş yeri sahibi tarafından vida alması için malzemeciye gönderilen 15 yaşındaki talihsiz çocuk yanlış vida aldığı için palangaya asılıp dükkanda sallandırıldı. Palanga kopabilir endişesiyle asılı kalmaktan kurtulan çocuk, korktuğu için durumu ailesine anlatmadı. Başka bir zaman da çırağa dayak adan iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. 15 yaşındaki H.H.Y'nin gözünde şişlik ve morarma olduğu tespit edildi.

ÇIRAKLARINA İŞKENCE YAPAN KARDEŞLER HAKKINDA SON DAKİKA KARARI!

Konya'da, çırağı E.A.Y.'yi (15), palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C. hakkında 'çocuğa eziyet ve hürriyeti yoksun kılma' suçlarından 11 yıldan 36?şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Karatay ilçesinde bir yıl önce H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu.