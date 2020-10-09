29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak?

Bu yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi özellikle çalışan vatandaşlar bu önemli ve anlamlı tarihin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Milli Bayram olan bu anlamlı gün hafta içine denk geldiği zamanlarda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…
Her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımız öncesinde bu yıl vatandaşlar bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Özellikle çalışan vatandaşlar şimdiden plan yapmak üzere detayları araştırırken 29 Ekim 2020 bu sene Perşembe gününe denk geliyor…
CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen milli bayramımız 97. yıl dönümünde Perşembe gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerlerse Cuma günü yıllık izinlerinden kullanarak toplamda 4 gün izin yapabilecek...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.
CUMHURİYET BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ? 29 EKİM 1923'TE NE OLDU?
Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu.