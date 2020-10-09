29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak?

Bu yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi özellikle çalışan vatandaşlar bu önemli ve anlamlı tarihin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Milli Bayram olan bu anlamlı gün hafta içine denk geldiği zamanlarda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımız öncesinde bu yıl vatandaşlar bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Özellikle çalışan vatandaşlar şimdiden plan yapmak üzere detayları araştırırken 29 Ekim 2020 bu sene Perşembe gününe denk geliyor…