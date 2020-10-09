50 yıllık tırpancı teknolojiye meydan okuyor.

GECE GÖREVE GÜNDÜZ TIRPANA

Küçük yaşlardan beri ek gelir için her zaman tırpanına sarıldığını dile getiren Niyazi Vural "Çocukluğumda köyde hep tarlalarda ekinlerde çalışırdık. Tırpan da o zamandan beri hayatımda. Emniyette bekçi olarak çalıştım. Gece göreve gündüz tırpana gidiyordum. Ekmek parası kazanmak o zamanlar kolay değildi. 3 çocuğum var, yetmiyordu. Emekli oldum yine de bırakamadım bu işi. Samimi olduğum kıramadığım kişilerin bahçelerine gidiyorum." dedi.

TIRPAN BAĞLAYAN TEK USTA

Kırşehir'de tırpan bağlayan tek usta olan Niyazi Vural, yaptığı işin sanat olduğunu dile getirdi: "Tırpan bağlama işini herkes yapamıyor. Sadece ben kaldım bunu yapan. Tırpanı iyi kuracak, ayarını iyi yapacaksın. Onu yapmadığın müddetçe yorulursun. Elindeki tırpan kaliteliyse yorulmazsın. Aklınla, elinle, yüreğinle yaparsan tırpan bağlamak da bir sanat işidir. Tırpanın sapından yapmaya başlar, kişinin boyuna, kuvvetine göre bağlar, sahibine teslim ederim."

"TEKNOLOJİ BİZİ GERİDE BIRAKTI"

Gelişen teknolojiye karşılık el emeğinin değerinin kalmadığını belirten Vural, "Bu işi herkes yapamaz. Bunu küçük yaştan öğrenen biri yapabilir. Bütün işçiliklerin içinde en ağır iştir. Makineler yokken 1 gün boş kalamazdık. Makineler çıkınca bu meslek de elden çıktı. Çünkü mahallelerde hayvancılık bitti. Eskiden biçilen otlar lazım oluyordu, şimdi ota ihtiyaç yok. Bizim biçtiğimiz otu her hayvan rahat yer. Makinenin biçtiğini yiyemiyor. Küçük hayvancılık yapan kişiler bizim biçtiğimiz otu alıyor diğerleri almıyor. Küçük bahçelere gidiyoruz. Onların işini yapıyoruz. Yonca işlerini de makineler yapıyor. Küçük arazilere makine giremiyor oralara biz giriyoruz. Yevmiyeli çalışıyoruz. Kırşehir'de 3 lira yevmiye ile başladım çalışmaya, şimdi 200 lira. Önceden 1 paket sigara alırlardı, iki vakit yemek yer iki vakit çay içerdik. Şimdi o yok. Evin bahçesindeyse arazi sahibi kendi yemek hazırlar. Yoksa yemeğimizi de kendimiz götürürüz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SON ZAMANLARIMIZ"

Artık çırak yetişmediği için kalan son tırpan ustalarından olan Niyazi Vural, "Bu mesleği fazla yapan olmadığından mecburen gidiyoruz. Israrla çağıranlar oluyor. Eskiden 70-80 kişi vardı bu işi yapan. Hepsi rahmetli oldu. Bizim son zamanlarımız. Bu meslekte 5-6 kişi var ya da yok. Çırak yetişmiyor. Gençler eline tırpan alıp bahçeye girmez. Herkes okul okuyor. Ben hiç iş aramam hep beni kendileri çağırır. Diğer arkadaşlar merkezi bir yerde beklerler. İşveren alır götürür. Beni kendileri arar. Bu da işi temiz yapmakla alakalı.

Bu sona gelmiş bir meslek. Sonradan da öğrenilmez. Bundan sonra bu meslek kalmaz. Her şey makineleşti; işin bereketi, yediğimiz ekmeğin de tadı kalmadı." dedi.