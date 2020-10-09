74 yaşında Erciyes'te 94. zirvesini yaptı

Kayseri'de 30 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle Erciyes Dağı'na zirve yapan Bekir Demirağ, bir daha dağcılığı bırakamadı. Dağcılığın tarif edilemez bir tutku olduğunu belirten Demirağ, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes'e 94. kez çıkarak zirve defterini imzaladı.

30 YILDA 240 ZİRVE YAPTI

30 yıldır kendini dağlara adadığını belirten Bekir Demirağ, Türkiye'de Hakkâri'deki Reşko Dağı dışında bütün dağlara tırmandı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı ile birlikte Türkiye'nin zirvesine çıkan Bekir Demirağ, Ağrı, Süphan ve Kaçkar dağlarına birer kez, diğer dağlara ise defalarca çıktı. Bugüne kadar 240 kez 3 bin metre üzerindeki dağlara zirve yapan Bekir Demirağ; "Dağcılık benim en büyük tutkum. 30 yıl önce bir kez Erciyes'e çıktım ve bir daha dağcılığı bırakamadım. Bugüne kadar dağların doruklarındaki zirve defterlerini 240 kez imzaladım. Tek çıkamadığım dağ ise Reşko Dağı oldu." dedi.

"ERCİYES ARTIK BENİM EVİM GİBİ"

Orta Anadolu'nun çatısı Erciyes'e 94. kez zirve yapan Bekir Demirağ; Erciyes'e çoğu solo, 100'ün üzerinde tırmanış gerçekleştirdiğini ancak tipi ve olumsuz şartlar nedeniyle ancak 94 kez zirve yapabildiğini aktardı. Erciyes'in ikinci evi olduğunu söyleyen Demirağ, zirveye ulaşmanın hazzı tarif edilemez bir duygu." dedi.

Tırmanışlarında ilginç olaylar yaşadığını da belirten Demirağ, iki hafta önce Erciyes'e yaptığı 93. tırmanışında kartal saldırısına uğradığını anlattı.

"DAĞCILIK MECERALARA GEBE"

Demirağ, "Gün ağarmak üzereyken 3 bin 600 rakımda kartal baretimdeki ışıldağı kapmak için saldırdı. Kanat açıklığı 2 metre olan kartal neredeyse baretimi başımdan söküp alacaktı. Elimdeki diğer feneri yakmamla birlikte uzaklaştı. Bu bile benim için unutulamayacak bir anı. Dağcılık maceralara gebe bir spor dalı. Şuanda 3 çocuk 8 torun sahibiyim. Ailemden de dağcılığa merak saranlar oldu. Kardeşimle Hasan Dağı'na oğlumla da Erciyes'e tırmandık. Allah nefes verdikçe zirvelere imzamı atmaya devam edeceğim." diye konuştu.