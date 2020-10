Angelina Jolie kimdir? Angeline Jolie kaç yaşında, nereli?

Angeline Jolie ile ilgili bilgiler pek kişi tarafından merak edilerek Angelina Jolie kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Angelina Jolie kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…

ANGELINA JOLIE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Angelina Jolie Voight (4 Haziran 1975, Los Angeles), ABD'li sinema oyuncusu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) İyi Niyet Elçisi. Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği Ödülü ve bir de Oscar sahibidir. Hayırsever çalışmalarıyla da tanınan Jolie, pek çok kez dünyanın en çekici insanları listelerinde yer aldı.

İlk kez 1982'de babasının oynadığı Lookin' to Get Out (1982) filminde görülen Jolie'nin oyunculuk kariyeri düşük bütçeli bir film olan Cyborg 2 (1993) ile başladı. İlk başrolünü Hackers (1995) filmi ile aldı. Önemli övgüler alan biyogrofik filmler olan George Wallace (1997) ve Gia'da (1998) başrolde oynadı ve Girl, Interrupted'daki (1999) performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü aldı. Lara Croft: Tomb Raider (2001) filmi ile büyük başarı sağlayarak dünyaca ünlü tanınmış bir oyuncu haline geldi. Sonrasında ise Hollywood'un en çok tanınan ve en çok kazanan oyuncularından oldu. Şimdiye kadarki en büyük ticari kazancını aksiyon-komedi türünde olan Mr. & Mrs. Smith (2005) ve animasyon türündeki Kung Fu Panda (2008) ile sağladı.



Jonny Lee Miller ve Billy Bob Thornton'dan boşanan Jolie, şu an oyuncu Brad Pitt ile birlikte yaşamaktadır. Tüm dünyada basınının büyük ilgisini çeken bir ilişkiye sahip olan Jolie ve Pitt; Maddox, Pax ve Zahara olmak üzere üç evlatlık; Shiloh, Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğa sahiptir.