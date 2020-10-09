Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili canlı yayında "Durumu son birkaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdüğünü söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Yakinen takip ediyorum. Biz kendisini Akdeniz Üniversitesine naklini yapmıştık. Rektör hocamız yakın takip ediyor. Durumu son bir kaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en kısa zamanda şifa bulur.

33 gündür yoğun bakım srevisinde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumu ile ilgili bir açıklama da, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, Böcek'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktardı. Prof. Özkan, "İlk geldiği güne göre daha iyi. Herhangi bir organında sorun yok. Enfeksiyon tablosu da geriledi. Ancak hala makineye bağlı, ara ara ilaçlarını kesiyoruz. Daha iyiye gediyor. Yine de temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde yüz konuşmak çok doğru değil." Dedi.

Muhittin Böcek'in tedaviye yanıt verdiğini ifade eden Özkan, durumunu ise "gayet iyi" olarak nitelendirdi.

"HER ŞEY ÇOK OLUMLU SEYREDİYOR"

Öteyandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demircan, Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti.

Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile kardeşi Şadi Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Demircan, doktorlardan da Böcek'in sağlığı hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demircan, Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya'ya geldiğini belirtti.

Böcek'in son durumunu öğrenmek ve ailesine "geçmiş olsun" demek için hastaneye geldiğini aktaran Demircan, "Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor. Hekimlerimiz olaya vakıf. Sürecin iyiye gittiğini duymuş olduk. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Muhittin Böcek’in nefes borusu açıldı

33 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.