Arabanı yorganına göre park et!

İstanbul'da dün beklenen dolu yağışı öncesinde sürücüler kendi tedbirlerini aldı. Şehrin dört bir yanında vatandaşlar yorgan, naylon, karton, halı, kilim, battaniye sererek araçlarını korumaya çalıştı. Viyadük ve köprü altları ile AVM otoparkları araçlarla dolup taştı. Bazı belediyeler kapalı pazar alanlarını otoparka çevirdi. Aracını streç film ile kaplayan bile oldu. İstanbul'da dolu yağışı beklentisi nedeniyle aracını dışarı park etmek zorunda kalan vatandaşların yoğun çabası göze çarptı. Meteoroloji'nin şiddetli dolu yağışı uyarısı araç sahiplerini tedirgin etti. Öğleden sonra kara bulutlarla kaplanan İstanbul'da birçok ilçede hafif yağmur görüldü.