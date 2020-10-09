Ekim ayı ile birlikte askerlik yerleri hakkında araştırmalar da başladı. Konu ile ilgili resmi bilgileri öğrenmek isteyenler gözlerini MSB'ye çevirdi. İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

ASKERLİK YERLERİ MSB İLE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar şu şekilde açıklandı;