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ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

Vatani görevini yerine getirmek isteyenler ile ilgili araştırmalarına başladı. Ekim, Kasım ve Aralık celbi ile silah altın alınacak gençler araştırmalarını sürdürürken heyecan ise giderek arttı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday ayaı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüleri yakından ilgilendiren ? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

Ekim ayı ile birlikte hakkında araştırmalar da başladı. Konu ile ilgili resmi bilgileri öğrenmek isteyenler gözlerini MSB'ye çevirdi. İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken ? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

ASKERLİK YERLERİ MSB İLE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar şu şekilde açıklandı;

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?
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