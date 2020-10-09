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'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

'da bir 'de merdivenlerden inen M.N. isimli kadın avukat, bir kişinin kendisini uyarması sonucu V. İ.C.'nin tacizine uğradığını fark edip çığlık atarak yardım istemiş ve kaçan şahıs vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Şüpheli V. İ.C.'nin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 'delil yetersizliğinden' şahsın V.İ.C.'nin beraatine hükmetti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:44 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:51 ABONE OL
AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

'da kamu kurumunda çalışan V.İ.C., alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde önündeki avukat M.N.'nin (27) cep telefonuyla etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla açılan 'cinsel taciz' davasında, delil yetersizliğinden beraat etti.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

Olay, 4 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. V.İ.C., yürüyen merdivenden çıkarken cep telefonuyla önündeki avukat M.N.'nin etek altı fotoğraf ve görüntülerini çekti. Karşı merdivenden inen başka bir kadının uyarısıyla M.N. durumu fark edince, V.İ.C kaçmaya başladı.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

Avukat M.N'nin yardım istemesiyle çevredekilerin yardımıyla V.İ.C. yakalandı. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonunda V.İ.C. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin 'nin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

ŞÜPHELİ, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mayıs 2019'da 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, V.İ.C. suçlamaları kabul etmeyerek, "Yürüyen merdivenden çıkarken eşimi aramaya çalışıyordum. Merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Görgü tanığı bir şeyler söyleyerek indi ve aşağıda beklemeye başladı. Arkadan sesler yükselince oradan uzaklaştım. Sonra 'yakalayın' diye bağırdılar. Biri elinde makas ya da bıçak olabilir, sallayarak üzerime geldi. Ben de korkudan güvenlik noktasına doğru koşmaya başladım.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

Beni yakaladılar ve arbede yaşandı. Arbede devam ederken, müşteki 'şahıs benim fotoğraflarımı çekmiş, şikayetçiyim' dedi. Telefonumda herhangi bir fotoğraf bulunmadı. Telefon ve kamera kayıtları incelendi. Bir suç unsuruna rastlanılmayınca polis merkezinden ayrıldım. Suçlamayı kabul etmiyorum, fotoğrafını çekmedim" diye savunma yaptı.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

Avukat M.N. ise "Karşıdan aşağıya inen kadın, 'telefonunun flaşını açmış, eteğinizin altını çekiyor' diye bağırdı. Arkamı dönünce sanık beni ittirdikten sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından, 'tacizci var, yakalayın' diye bağırdım. Oradaki bir kişi kaçarken sanığı düşürdü. 'Ben kamu denetçisiyim, bırakın' diye bağırıyordu. Daha sonra polis geldi ve karakola gittik. Şikayetimden vazgeçmem için baskı yapılıyor" diye ifade verdi.

AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı

MAHKEME SUÇSUZ BULDU

Davanın karar duruşmasında sanık V.İ.C. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, yargılamada sona gelindiğini belirterek taraflara söz verdi. Müşteki avukatları V.İ.C.'nin cezalandırılmasını talep ederken, V.İ.C. suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme,V.İ.C.'nin delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

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AVM'deki 'etek altından röntgen' davasında beraat kararı
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