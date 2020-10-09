Bodrum kattaki tüpler patladı: 16 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'DA bir binanın bodrumunda bulunan tüplerin patlaması sonucu 16 kişi hastanelik oldu. Yıldıztabya Mahallesi'nde dün 20.00 sıralarında bir binanın bodrum katında bulunan 3 tüp henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken binada mahsur kalan vatandaşlar merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiyle birlikte toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.