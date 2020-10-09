Boşanmak için gideceği adliyeden tabutla çıktı

İzmir'de dün Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti. Önceki akşam boşanma şartlarını konuşmak için eve giden Rahman Yalçınsoy, çıkan tartışmada genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Otopsisi, davanın görüleceği İzmir Adliyesi binasındaki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün tabutla çıktı. İzmir'de işçi olarak çalışan Rahman Yalçınsoy (36), 7 yıl önce Bihter Yalçınsoy (31) ile evlendi. Ancak çift arasında geçimsizlik başladı. Bir ay önce mahkemeye başvuran çift, boşanma davası açtı. Bihter Yalçınsoy da Eskişehir'de yaşayan annesinin yanına döndü. Dün de boşanma davasının duruşması vardı. Duruşma için 2 gün önce Eskişehir'den İzmir'e gelen Bihter Yalçınsoy, Karşıyaka'da oturan kız kardeşinin evine gitti. Eşinin geldiğini öğrenen Rahman Yalçınsoy da önceki akşam, boşanma şartlarını konuşmak için baldızının evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Rahman Yalçınsoy, eşini 2'si göğsünden, 1'i de yüzünden, 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken eşi ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bihter Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Bihter Yalçınsoy'un otopsisi ise İzmir Adliyesi binasında bulunan İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsinin ardından da cenaze amcası tarafından teslim alındı. Boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün cenazesi çıkan Bihter Yalçınsoy, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü. Talihsiz kadının cenazesi bugün Eskişehir Cemevi'nden kaldırılacak.Rahman Yalçınsoy ifadesinde, "Barışmak istiyordum. Eşim benimle barışmak istemedi. Son kez konuşmak için bacanağımın evine gittim. Beni tahrik etti. Bir anlık sinirle bıçakladım. O anı hatırlamıyorum bile. Çok pişmanım" dedi.Bihter Yalçınsoy'un amcasının eşi Serpil Kılbıyık, şunları söyledi: "Eskişehir'e ailesinin yanına dönmüştü. Boşanma davası için İzmir'e gelmişti. Karşıyaka'da kız kardeşinin evine gitti. Kocası barışmak istiyordu. Bihter barışmak istemiyordu. Ret cevabı alınca kocası eve konuşma bahanesiyle gitmiş. Kapıyı açar açmaz bıçaklamaya başlamış."