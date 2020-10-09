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'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 20:47 ABONE OL
Bursa'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

İlçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın yanı sıra dolu yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gemlik-Orhangazi kara yolunda trafik sıkışıklıkları yaşanırken, Umurbey Mahallesine giden kara yolunda yaşanan su birikintileri de trafik akışını zora soktu.

- Fırtına işçilerin kaldığı konteynerı devirdi

İlçede kötü hava şartlarına zaman zaman fırtına da eşlik etti.

Cihatlı Mahallesinde, yapı süren konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner fırtınanın kuvvetiyle yerinden söküldü 12 metre aşağıdaki yola düştü.

Konteynerin devrildiği esnada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi.

Bu arada denizde etkili olan fırtına ve dolu yağışı da balıkçıların kameralarına yansıdı.

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Bursa'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü
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