Çiftçilere zorla senet imzalatan tefeci tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesindeki Çiftçileri yağmalayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kale Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz günlerde 40'tan fazla mağdur şahıs, E.E isimli bir vatandaş tarafından yağmalandığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Mağdur vatandaşlar çiftçilik yaptıklarını, E.E. isimli şahsın Beyağaç, Karacasu, Tavas, Bozdağan, Köyceğiz, Ortaca, Acıpayam dan bir çok insana faiz karşılığı para verdiği, 2 kat faiz aldığı halde insanların imzaladığı senetleri İcra takibine koyarak yağmaladığını ileri sürdü.

ÇİFTÇİLERİ YAĞMALIYOR

Çiftçilerin ihbar ardından Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Kale ilçesi Jandarma Komutanlığı ve Kale ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince şahsa yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın evinde çok sayıda senet, muhtelif evraklar ve dokümanlar ele geçirildi. Nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.