Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar

İbadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu noktada ibadetin Müslümanlara farz kılındığı bu günde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI VE NAMAZ SIRASINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve binlerce Müslüman tarafından dualar okunacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz namaz bilgisi almak isteyen vatandaşlar ise Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularına yanıt arıyor.