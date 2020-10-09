Emekliliğine 4 gün kala koronavirüse yenildi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran (59), yaşamını yitirdi. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı. Dr. Baran dün hayatını kaybetti. Dr. Baran'ın çalışma arkadaşları, dün hastanenin önünde bir anma töreni düzenledi. Baran'ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı. Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi.