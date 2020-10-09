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Eski eşine ateş açtı, balkondaki kadını vurdu!

Bağcılar'da, eski eşiyle sokak ortasında kavga eden M.İ., 'Şeytan diyor ki çıkar silahı sık' dedikten sonra tabancasını çıkartarak eski eşine ve sağa sola rastgele ateş açtı. O sırada balkonda çamaşır asan Hatice Boğa başından vurularak ağır yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 9.10.2020 13:28 ABONE OL
Eski eşine ateş açtı, balkondaki kadını vurdu!

Bağcılar'da sokak ortasında eşiyle tartışmaya başlayan M.İ. belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Eski eşine doğru 2-3 el ateş etti. Eski eş apartmana kaçarak canını kurtarırken, kurşunlardan biri evinin balkonunda çamaşır asan 37 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Boğa'nın başına isabet etti. M.İ. kaçarken, Hatice Boğa'nın başına saplanan kurşunun çıkarılamadığı, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçen çarşamba günü akşam saat 21:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. M.İ., eski eşiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, M.İ., "Şeytan diyor ki çıkar silahı sık" dedikten sonra, eski eşine ve sağa sola rastgele ateş açtı. Eski eşi bir apartmanın giriş bölümüne girerek canını kurtardı. O sırada kurşunlardan birisini olay yerinin hemen üstünde, evinin balkonunda çamaşır asan Hatice Boğa'nın başına isabet etti.

KURŞUN BAŞINDAN ÇIKARILAMADI

Hatice Boğa, kanlar içerisinde balkona yığılırken, M.İ., olay yerinden kaçtı. Evli ve iki çocuk annesi Hatice Boğa, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Hatice Boğa'nın başına saplanan kurşun hastanede çıkarılamazken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Eski eşine ateş açtı, balkondaki kadını vurdu!
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