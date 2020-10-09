Gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin kardeşinden katile tepki: Cehennem ateşinde yanacaksın

"AİLEMİZİ TOPLU HALDE KATLETTİ"



Öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi'nin babası Vahdettin Kaptan ise, "Allah'ın adaletinin ebedi alemde gerçekleşeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Ailemizi toplu halde katletti ve her gün de katlediyor. Öyle bir duygu yaşıyoruz. Bütün aile fertleri olarak psikolojik tedavi görüyoruz. Adalete güveniyorum. Bu dünyada da eminim adalet tecelli edecek. Şikayetçiyim ondan. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ailenin en küçük bireyinden, en büyük bireyine kadar bizi perişan etti. Yuvamıza bomba koydu, dağıttı. Şimdi de birçok laf kalabalığıyla deli olduğunu söyleyip, mahkeme heyetini ikna etmeye çalışıyor, kandırmaya çalışıyor. Benim inancım şu ki, adalet mutlaka tecelli edecek" diye konuştu.



"AĞABEYİMİN ADINI DAHİ AĞZINA ALMASINI İSTEMİYORUM"



Sanığın duruşmada kendisine abla dediğini söyleyen kaptan Bora Ekşi'nin kardeşi İrem Mutlu Ekşi, "Adımızı anması.. Ağabeyimin çok iyi biri olduğunu söyledi. O çok iyi birisiydi dedi durdu sürekli. Ağabeyimin adını dahi ağzına almasını istemiyorum. O kirli ağzıyla ağabeyimi daha fazla kirletmesini istemiyorum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tamamen aldatmaca, kandırmaca, alavere dalavere ile hasta olduğunu söylüyor. Çok çelişkili ifadeleri var. Hasta olduğunu söylüyor, ağabeyimi İngiliz kumandanına benzettiğini söylüyor. Öbür taraftan da, 'Süvari beyimin kapısını çaldım, kendimi iyi hissetmiyorum dedim diyor'. Bir yandan esasında ağabeyimin olduğunu bildiğini anlatırken, öbür tarafta, ne diyeyim bilmiyorum kendi küçük aklıyla desem mi, hakarete mi girer bilmiyorum ama ben onu İngiliz kumandanı olarak gördüm demeye çalışıyor. Hiç susmadı mahkemede. Hiç kimsenin söz hakkını dinlemedi. Hakimin sus uyarılarını dahi dinlemedi. Korkak bir fare gibiydi" şeklinde konuştu.

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