Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta pek çok indirimli ve kaliteli ürünlerle geliyor. Her hafta, getirdiği ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çeken marketin bugünkü kataloğu sabahın ilk ışıklarından itibaren takip ediliyor. BİM aktüel ürünleri, her hafta Cuma günü insanların marketin önünde kuyruk oluşturmasına neden oluyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel katalog ürünleri dopdolu. 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİM market raflarında satışa sunulan ürünlerin arasında;
9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati 499 TL
Oyuncak Ahşap Mutfak 259 TL
Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL
9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Fakir Fanlı Isıtıcı 139 TL
Esnek Priz 3 Soket + 2 USB 89,90 TL
Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL
Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 899 TL
Tefal Buharlı Ütü 279 TL
9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER