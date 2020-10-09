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Haftanın aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta ev aletleri ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Peki, kataloğunda bu hafta neler var? Sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutacak olan vatandaşlar, stoklarla sınırlı ürünleri kaçırmak istemeyenler ilk olarak kataloğa bakıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 07:21 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

aktüel ürünler kataloğu, bu hafta pek çok indirimli ve kaliteli ürünlerle geliyor. Her hafta, getirdiği ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çeken marketin bugünkü kataloğu sabahın ilk ışıklarından itibaren takip ediliyor. BİM aktüel ürünleri, her hafta Cuma günü insanların marketin önünde kuyruk oluşturmasına neden oluyor. Peki, kataloğunda bugün hangi ürünler var? BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında…

BİM AKTÜEL 9 EKİM 2020 – BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel katalog ürünleri dopdolu. 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİM market raflarında satışa sunulan ürünlerin arasında;

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati 499 TL

Oyuncak Ahşap Mutfak 259 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Fakir Fanlı Isıtıcı 139 TL

Esnek Priz 3 Soket + 2 USB 89,90 TL

Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 899 TL

Tefal Buharlı Ütü 279 TL

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV İNDİRİM! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?
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