Hakkari'de bir PKK'lı daha teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bir PKK'lı teslim oldu

PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van-Başkale'den katılım yapan, 2014-2015 yılları arasında Irak-Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak-Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüten bir bölücü terör örgütü mensubu 9 Ekim 2020 günü Hakkari-Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu