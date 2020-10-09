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'de bir 'lı daha teslim oldu

'ın Başkale ilçesinde terör örgütü 'ya katılım sağlayan bir terörist 'nin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 9.10.2020 21:50 ABONE OL
Hakkari'de bir PKK'lı daha teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bir PKK'lı teslim oldu

PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van-Başkale'den katılım yapan, 2014-2015 yılları arasında Irak-Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak-Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüten bir bölücü terör örgütü mensubu 9 Ekim 2020 günü Hakkari-Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu

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Hakkari'de bir PKK'lı daha teslim oldu
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