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Hayırsever işadamı koronavirüse yenildi

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 9.10.2020 ABONE OL
Hayırsever işadamı koronavirüse yenildi
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü işadamı Ahmet Muktad Ziylan (85), dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'te aralarında okul, cami, Kuran kursu ve eğitim merkezinin olduğu çok sayıda hayırlı işe imza atan Ziylan Ayakkabı'nın kurucusu Ahmet Ziylan için Nakiboğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Eşi de halen hastanede tedavi gören Ziylan'ın cenaze törenine koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabalarının katılmasına izin verildi. Ziylan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.
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Hayırsever işadamı koronavirüse yenildi
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