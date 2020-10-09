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kodu alma işlemi nasıl yapılır? uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? SORGULAMA EKRANI!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kodu düzenlemesi, artan vakalarla birlikte tedbir amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, ulaşımda, hastane, üniversite ve sınavlarında vatandaşlardan istenen bu kodu almak için uygulaması veya SMS yöntemi kullanılabiliyor. Salgına karşı önlem olarak başlatılan bu uygulama ile beraber her gün binlerce vatandaş sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? e Devlet ile HES kodu nasıl alınır? İşte sorgulama ekranı ve konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 11:55 Son Güncelleme: 9.10.2020 11:55 ABONE OL
HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? SORGULAMA EKRANI!

kodu alma işlemini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş gün içerisinde internet aracılığı ile sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Bu kod sayesinde kişilerin corona virüsü tehditi taşıyıp taşımadığına dair bilgilerin takibi yapılacak ve böylece salgının yayılımını kontrol altına almak hedefleniyor. Buna göre; HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? e Devlet ile HES kodu nasıl alınır? İşte sorgulama ekranı ve konuya ilişkin tüm detaylar…

HES KODU ALMA EKRANI: HES KODU NASIL ALINIR, NEREDEN SORGULANIR?

Türkiye corona virüs ile mücadele sürecinde kısıtlamalar uygulamak yerine karşı tedbirler almaya devam ediyor. Özellikle kamu alanlarında vatandaşlardan istenecek olan HES kodu çeşitli birçok yöntemle alınabiliyor. Bu kod sayesinde ise virüsün yayılımını kontrol altına almak hedefleniyor…

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? SORGULAMA EKRANI!

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? SORGULAMA EKRANI!

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

HES KODU NEDİR?

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

"Seyahat izin belgesi icin E-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir"

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından " kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

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HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? SORGULAMA EKRANI!
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