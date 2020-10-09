İkiz hırsızlar suç makinası çıktı

Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu'nda, farklı tarihlerde 8 ayrı eve hırsız girdi. Elektronik eşyadan, ziynet eşyasına, silahtan kimlik cüzdanına ne varsa alıp kaçtılar. İlk olarak 2 Mart 2020 günü, Beşiktaş'ta bir eve giren hırsızlar, çelik kasa içerisindeki 600 Dolar, 500 TL ,5 cep telefonu, kimlik, sürücü belgesi, tapu senedi çaldı. 11 Mart günü Beşiktaş'ta yine bir eve giren hırsızlar evden fotoğraf makinesi, 2 lens, Ipad, 2 kamera, objektif ve bilgisayar çaldı. 21 Ağustos'ta başka bir eve daha giren hırsızlar evden, 3 tane altın küpe, 1 adet altın yüzük, 5 adet altın bileklik, 300 Dolar, Lenova marka bilgisayar, güneş gözlüğü ve sırt çantası çaldı. 10 gün sonra Beşiktaş'ta bir eve giren şüpheliler, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar, Suriye pasaportu ve sürücü belgesi, Rolex ve Guess 3 saat, 2 gümüş bileklik çaldı.





SERİ HIRSIZLAR



Geçtiğimiz Eylül ayında da Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu'nda evlere giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar, altın zincir, kolye, iki altın bileklik, yüzük, pırlanta küpe ve 500 Euro çaldı. Beyoğlu'nda bir eve giren hırsızlar yine öğle saatlerini seçti. Evden, bir silah çalındı. 30 Eylül'de bu kez Bakırköy'de başka bir evde girildi ancak evden herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşıldı.





HIRSIZLAR İKİZ ÇIKTI



Artan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. 18 yaşındaki Fırat Ç. ve ikizi Berat Ç'nin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. İkiz kardeşlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon başlatıldı. Fırat Ç. ve Berat Ç. gözaltına alındı. Fırat Ç'nin, evden hırsızlık, yaralama, başkasına ait kimlik kullanmanın da arasında bulunduğu 55 suç kaydı çıkarken, ikizi Berat Ç'nin evden hırsızlık, yaralama ve yağmanın da arasında bulunduğu 33 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan ikiz kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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