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'da kaçak imalathaneye baskın!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe’de kaçak deterjan imalathanesine baskın düzenledi. Baskında yüzlerce satışa hazır deterjan ve şampuanın yanı sıra ambalaj malzemesi ele geçirildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:47 ABONE OL

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki kaçak bir deterjan imalathanesine baskın düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri satışa çok sayıda deterjan ve şampuanın yanı sıra çeşitli markalara ait etiketler ve ambalajlar ele geçirdi.

Emniyet güçlerinin aldıkları ihbarı değerlendirerek baskın yaptığı iş yerinin ruhsatsız bir şekilde kaçak deterjan üretimi yaptığı tespit edildi.

DETERJAN VE ŞAMPUANLARIN SAHTELERİNİ YAPMIŞLAR!

Baskın yapılan iş yerinde satışa hazır bin 175 deterjan, 3 bin 861 boş deterjan kutusu, 2 bin 470 adet boş koli kutusu, 312 şampuan, 800 adet çeşitli deterjan markası etiketi ve bir boş bidon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Milli Emlak Yediemin deposuna çekilirken iş yeri sahibi şüpheli A. K'ya "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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İstanbul'da kaçak imalathaneye baskın!
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