Kaçak yaban keçisi avına ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Akseki Çukurköy mevkiinde silah sesi duyulması üzerine olay yerine intikal edildi. Av Koruma ve Kontrol ekipleri ilgili mevkide gece konaklayarak sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği arazi taraması sonucunda sahipsiz sırt çantası içinde 2 adet yaban keçisine ait parçaları buldu.Çanta sahibinin olay yerine tekrar gelmesini bekleyen ekipler, geldiği anda suçüstü yaparak kimlik tespiti yaptılar. Kaçak avcıya koruma altındaki yaban keçisi türünü avlamaktan dolayı idari yaptırım kararı uygulanmak üzere kabahat tutanağı tanzim edildi. Kaçak avcıya yaban keçisi avlamaktan dolayı yaban keçisi başına 27 bin 777 TL olmak üzere toplamda 55 bin 554 TL cezai işlem uygulandı.