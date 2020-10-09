Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 72 şüpheliyi yakaladı,35'i tutuklandı

'ta Polis, aranan 72 şüpheliyi yakaladı,35'i tutuklandı

Polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 72 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 72 şüpheliden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 10.10.2020 00:23 Son Güncelleme: 10.10.2020 00:24 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 72 şüpheliyi yakaladı,35'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 72 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında evden hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası olan Rifat Y.(29) ile silahlı gasp suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Cuma B.'nin (36) de yakalandığı operasyonda, Uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası ile aranan 8 kişi, farklı suçlardan 3 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi yakalandı.

Yakalanan 72 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 72 şüpheliyi yakaladı,35'i tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA